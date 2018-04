Paladozza, tafferugli prima di Virtus-Varese: volano mazzate e cinghiate

Un tafferuglio tra tifosi è andato in scena ieri pomeriggio, a circa mezz'ora dal fischio di inizio del match di basket Virtus-Varese. Un gruppo tra i venti e i trenta tifosi ospiti è stato notato approcciare un gruppo di tifosi della squadra di casa, di stanza in uno dei bar di riferimento delle Vu nere.

L'incidente è avvenuto tra via Calori e via Graziano. A quanto si apprende sarebbero volate bastonate e cinghiate, ma il tutto si sarebbe consumato in pochi minuti. Al termine dello scontro, un ragazzo di Bologna avrebbe riportato anche una ferita da arma da taglio alla gamba. Certa è invece la perquisizione e il sequestro, a carico di un veicolo di ultras della squadra avversaria di diversi oggetti atti a offendere, tra cui bastoni e mazze. Ai componenti del gruppo è stato impedito di entrare e si parla di almeno cinque denunce.

Momenti di tensione anche dentro al campo da gioco, quando nei minuti finali della partita -vinta 71-69 dalla squadra ospite- diversi oggetti sono cominciati a volare in campo, questa volta dagli spalti Virtus. Per questi episodi la Fip ha multato la squadra di casa con una multa di 3mila Euro.