Incendio nel pomeriggio in via Calzoni, zona Fiera. Le fiamme si sono sprigionate all'interno del vano motore di un'auto parcheggiata per poi propagarsi.

Eì accaduto alle 17.40 quando la sala operativa del 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso Insieme alla prontezza del proprietario, intervenuto in prima battuta con un estintore a polvere, i Vigili del Fuoco hanno evitato il rogo dell'intera auto.