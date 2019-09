Via Canonica: ingoia 12 dosi di eroina, volto noto in arresto

Era un volto noto per le forze dell'ordine da oltre 10 anni, il cittadino tunisino di 28 anni arrestato sabato pomeriggio. Gli agenti della Squadra mobile in borghese, dopo una serie di servizi di appostamento, lo hanno fermato in via Canonica, nell'ex Ghetto, ma il 28enne ha subito iniziato ad ingoiare alcuni involucri, in totale 12, contenenti eroina già pronta per essere spacciata, per un totale di oltre 10 grammi.

La Polizia ha proseguito il controllo nel domicilio in uso all'uomo, in via del Carro, dove era già stata ed aveva tratto in arresto un uomo.

Il 28enne è finito in manette: il giudice ha disposto il divieto di dimora in città, in attesa del processo da celebrarsi con rito ordinario nei prossimi mesi.