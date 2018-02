Via Pietro Canonici: esplosione in cantina, un morto

Alle ore 13.15 circa una forte esplosione si è verificata nella cantina di un palazzo al civico 13 di via Pietro Canonici, in zona via Toscana.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e diverse ambulanze, attualmente in azione. Un uomo italiano di 59 anni è deceduto. e cause della deflagrazione sono ancora in via di accertamento.

