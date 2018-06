Via Capo di Lucca: ruba portafogli al bar, poi si 'barrica' in bagno

La Polizia ha arrestato un bolognese di 25 anni per furto con destrezza e ricettazione. Ieri alle 13 ha sfilato il portafoglio dalla borsa di una pugliese di 34 anni seduta al tavolino di un bar in via Capo di Lucca.

La scena è stata notata da un altro cliente, casertano di 49 anni, che ha avvertito la vittima e l'ha aiutata a inseguire il ladro, che si è infilato nei liocali dell'università e si è chiuso nel bagno, ma era già arrivata la Polizia. Il giovane con diversi precedenti per fiurto, reati di droga e truffa nella bosa aveva anche altri documenti e un telefono cellulare.