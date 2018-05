Via Caprarie, area transennata e vigili del fuoco

Vigili del Fuoco in via Caprarie intorno alle 12.00 per alcuni crolli da un palazzo storico: nessuno è rimasto ferito e sul posto oltre ai pompieri c'è anche la Polizia Municipale. Dalle prime informazioni pare che qualche calcinaccio sia caduto dalla facciata di un edificio e per l'incolumità dei passanti, che sono tantissimi anche per lo svolgimento della Strabologna, l'area è stata transennata.