Bambino chiuso in auto: salvato dai vigili del fuoco

Momenti concitati questa mattina in via Carnacini a Bologna dove, a poche decine dal Mediaworld, un bambino di circa un anno è rimasto chiuso dentro l’auto della nonna. Da quanto si apprende, a lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, dopo aver notato il bambino piangere e la nonna chiedere aiuto non riuscendo in alcun modo ad aprire la vettura.

Immediatamente sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha provato ad aprire l'auto, ma notata l’agitazione del piccolo, alla fine i caschi rossi hanno rotto, in tutta sicurezza, un vetro della vettura portando in salvo il bambino, tra gli applausi delle numerose persone che nel frattempo si erano radunate a bordo strada. Al momento sembra che il bambino sia rimasto chiuso nell’auto perchè la nonna avrebbe lasciato le chiavi nella vettura: il tempo di scendere a prendere il piccolo sul sedile posteriore e la vettura si sarebbe chiusa.