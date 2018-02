San Donato: spaccia comodamente seduto in macchina, arrestato

Due auto che si affiancano in via San Donato e un veloce scambio ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio che hanno seguito a distanza quello che sembrava essere il pusher, fino a bloccarlo in via Tito Carnacini, nei pressi del centro commerciale Meraville. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì.

A bordo un bolognese di 44 anni che sotto il sedile conservava due astucci contenenti un bilancino di precisione e oltre un etto di hashish. La Polizia ha perquisito anche due sue abitazioni, rinvenendo in via Pirandello altri bilancini di precisione e una ventina di grammi tra hashish e marijuana. Alle spalle sono una denuncia per guida in stato di ebbrezza, ma sono scattate le manette.