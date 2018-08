Rapina in via del Carroccio: lo aspettano sotto casa e gli puntano il cutter

Stava rientrando a casa e si è insospettito quando ha visto due uomini, in sella a uno scooter.

E' accaduto ieri sera poco prima delle 19, quando un bolognese di 28 anni sotto la sua abitazione, in via del Carroccio nel quartiere Borgo Panigale, ha notato una moto Aprila di colore grigio con in sella due persone con il casco integrale.

Tutto è accaduto in un attimo: gli hanno chiesto un'informazione e quando il ragazzo si è avvicinato uno di loro gli ha puntato un cutter chiedendogli di tirare fuori il denaro che aveva in tasca. Il ragazzo, ovviamente spaventato, ha velocemente consegnato il portafoglio e nella fretta di scappare si è ritrovato la maglietta tagliata. Sull'episodio indaga la Polizia.