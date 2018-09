Via Cartoleria, locale letterario denuncia: 'Multati e chiusi per il rumore'

"A quanto pare chiacchierare alle 18:30 del mese di luglio in un cortile, a Bologna, è severamente vietato". inizia così il lcaonico commento del locale letterario 'La confraternita dell'uva' che in via Cartolerie ha il suo spazio, dedito alla degustazione di vini e presenazione di libri.

I gestori, attraverso un post sui social, lamentano la chiusura della corte interna e la sanzione di 2mila euro, e se la prendono con Comune e Arpae: " Sembra che a Bologna la convivialità e la cultura non siano più gradite" è il laconico commento.

Tra i nomuerosi commenti spicca anche quello dello scrittore Gianluca Morozzi: "Cioè, abbiamo fatto le presentazioni senza microfono -commenta- per non disturbare quelli là che in cambio ci bombardavano con Striscia la notizia a finestre aperte e non è servito a niente? Cosa possiamo fare?".