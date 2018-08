San Donato: lite pedone-automobilista, 52enne al Maggiore

Il pedone, un trapanese di 44 anni, ha attraversato la strada in via Ruggeri, l'automobilista, un bolognese di 52, non si sarebbe fermato. Probabilmente è partito qualche insulto, ma la bagarre non è finita lì.

Alle 17.45 di ieri sono arrivate alcune segnalazioni al 113: due persone si stavano azzuffando in via Casciarolo, in zona San Donato, davanti al parcheggio del supermercato Coop. Quando la volante è arrivata sul posto, i sanitari del 118 stavano soccorrendo un uomo a terra che perdeva sangue dal naso ed era in stato di semi-incoscienza.

A fare il numero della Polizia anche uno dei "litiganti", trapanese, che ha riferito del "diverbio stradale” iniziato in via Ruggeri, quando avrebbe attraversato sulle strisce e un automobilista non si sarebbe fermato, tagliandogli nuovamente la strada in via Casciarolo.

Schiaffi e pugni

I due hanno ingaggiato una lite verbale, poi l'automobilista è sceso dall'auto e ha schiaffeggiato il 44enne che di rimando ha reagito sferrandogli un pugno in faccia e mandandolo a "tappeto". La versione del trapanese, denunciato per lesioni, è stata confermata anche da due cittadini che hanno assistito alla scena. Il bolognese è stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice 2.