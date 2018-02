Zona universitaria: studentessa rapinata davanti alla discoteca

Ancora un'aggressione a scopo di rapina in zona universitaria. Una studentessa è stata rapinata fuori dalla discoteca "Soda Pops" in via Castel Tialto, traversa di via San Vitale.

La ragazza, 20enne, è stata strattonata da due stranieri la scorsa notte, intorno alle 2. Da quanto ha riferito agli agenti di Polizia un uomo l'ha avvicinata e le ha strappato lo smartphone. Lei ha reagito ed è stata trascinata, fino a quando non è intervenuto il complice che con spinte e gomitate l'ha fatta desistere.

Dopo l'aggressione del 21 gennaio ai danni di un 30enne che si stava recando a lavoro, la notte del 26 è stata la volta di uno studente 25enne: in zona Piazza Aldrovandi, è stato raggiunto alle spalle da due uomini, gettato a terra, preso a calci e derubato dello smartphone.

Il 3 febbraio un 21enne tunisino era stato arrestato in via Zamboni: prima aveva messo le mani nella borsa di una ragazza, poi, scoperto da un amico, ne ha approfittato per derubare pure lui dello zainetto, dopo aver tirato fuori un coltellino.