Cede tubatura in via Castiglione: residenti senz'acqua, tratto chiuso al traffico

Ancora senza acqua almeno fino a domani mattina i residenti di via Castiglione fuori porta, fino all'incrocio con via Sabbioni e a quello di via Putto, per la rottura di una tubatura al civico 144. Il tratto è stato chiuso al traffico.

La perdita è iniziata mercoledì, i tecnici sono al lavoro e il ripristino è in corso. Oltre ai cittadini residenti, nell'area colpita dal guasto idrico si trova anche l'Ospedale privato Villa Regina che al momento viene rifornito con sacchetti e botti e dove ieri sono stati sospesi gli interventi chirurgici.

Come hanno riferito i tecnici sul posto a Bologna Today, la rottura della tubatura si trova a due metri di profondità e si spera tutto torni alla normalità domani mattina.