Lavori in via Castiglione: strada chiusa, modifiche alla viabilità

Via Castiglione sarà chiusa nel tratto da via Clavature a via Farini dalle 22 di venerdì 29 giugno alle 22 di domenica 1 luglio. La chiusura è necessaria per eseguire lavori di sistemazione della pavimentazione. Per limitare i disagi al traffico l'intervento sarà eseguito nella notte di venerdì e durante i Tdays.

Ecco le modifiche alla viabilità:

- Potranno circolare solo i residenti a senso unico alternato fino al cantiere, con obbligo di svolta a sinistra su Caprarie in direzione verso Rizzoli, mentre i mezzi provenienti da via Rizzoli dovranno svoltare a destra sempre su Caprarie.

- Via Sampieri e via de' Pepoli saranno chiuse all'intersezione con via Castiglione con entrata e uscita per i residenti su via Santo Stefano (per accedere a via de' Pepoli si potrà transitare all'interno dell'area pedonale con accesso dal varco con fittone mobile posto presso il civico 30).

- Dalle 9 di sabato 30 giugno alle 22 di domenica 1 luglio, l'uscita e l'accesso dei residenti del tratto interessato di via Castiglione sarà deviata sul tratto di via San Vitale compreso tra piazza di Porta Ravegnana e via Benedetto XIV, a senso unico alternato con obbligo di svolta su Benedetto XIV, mentre i mezzi pesanti provenienti da Porta San Vitale saranno deviati su piazza Aldrovandi. mappa-viabilita-zona-via-castiglione-2mappa-viabilita-zona-via-castiglione-2mappa-viabilita-zona-via-castiglione-2

Per tutta la durata dei lavori, modifiche di viabilità anche nel Quadrilatero:

- via Clavature sarà chiusa all'intersezione con via Castiglione per cui i residenti potranno entrare secondo l'itinerario Piazza Minghetti, via Foscherari/Marchesana e uscire secondo il percorso via de Toschi/Piazza Minghetti. Su piazza del Francia sarà in vigore il divieto di sosta.



