Zigzag in via Castiglione: 24enne guida ubriaco, via la patente

Un 24enne è finito nei guai questa notte per guida in stato di ebbrezza. alle 4.30 ha attirato l'attenzione della Polizia poiché un'auto utilitaria "zigzagava" a tutto gas nel tratto fuori-porta della via Castiglione.

Gli agenti della volante l'hanno seguita a distanza fino a quando hanno intimato l'alt in via Murri. Il ragazzo, una volta sceso dall'auto, non riusciva a stare in piedi e a parlare. Sottoposto all'alcol test, è risultato positivo (1,24 grammi/litro).

E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro di patente e sequestro del veicolo.