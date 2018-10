Spaccata alla tabaccheria, i ladri asportano l'intero distributore di sigarette

Spaccata in tabaccheria questa notte in zona Savena. I residenti sono stati svegliati intorno alle 3:20 in via Cavazzoni angolo Oblach da sordi tonfi che giungevano dalla strada: chi si è affacciato ha poi visto fuggire tre persone a bordo di un Suv, lasciando detriti per terra nella fuga.

Quando la Polizia è arrivata non ha potuto fare altro che esaminare le evidenze: l'intero distributore automatico di sigarette era stato asportato, dopo essere stato scardinato dalla sua sede probabilmente con la stessa auto utilizzata per la fuga dei malviventi.

In tutto si stima un danno di oltre 12mila euro, tra contenuto e distributore stesso. Danneggiata anche la vetrina della tabaccheria, di proprietà di un bolognese di 52 anni.