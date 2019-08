Savena: rientra in Italia dopo l'espulsione, arrestato in via Cavina

Ha violato il divieto di rientro ed èstato arrestato. Questa notte, attorno alle 4 in viale Cavina, quartiere Savena, la Polizia ha arrestato E.V.P.R., cittadino peruviano di 22 anni.

Alla base dell'arresto, la violazione della normativa sull'immigrazione. Il ragazzo era stato già espulso in passato su ordine del Questore di Milano, con accompagnamento alla frontiera, ma il 4 agosto è rientrato attraverso la Francia ed è arrivato a Bologna, dov'è stato trovato.

Il 22enne era in compagnia di altri due connazionali di 32 e 31 anni, anche loro sottoposti a controllo, ma non sono state rate riscontrate irregolarità: entrambi con precedenti per reati sull'immigrazione, sono stati regolarizzati.