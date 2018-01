Incendio in via Cesare Correnti, auto a fuoco vicino le abitazioni

Un incendio ha interessato via Cesare Correnti, zona Borgo, ieri sera intorno alle ore 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e la Polizia. Ad andare a fuoco, completamente distrutta, una sportiva Volkswagen, probabilmente una Golf.

"Mi sono affacciato dopo avere sentito degli scoppi sordi, come quelli di petardi" è il commento di Claudio, che assieme ad altri inquilini di una palazzina poco distante è poi sceso per avvertire i pompieri. Sulla base dei primi riscontri non ci sarebbero feriti evacuati o intossicati, ma una facciata del palazzo vicino all'auto parcheggiata è stata annerita dal fumo.

Gallery