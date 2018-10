Borsa e giacca rubati dall'auto, danno in escandescenze quando vedono gli agenti

Momenti concitati ieri mattina in via cooperazione. Tre persone -una delle quali poi è risultata estranea ai fatti- sono state portate in Questura per accertamenti, dopo che un 46enne di Budrio ha chiamato la Polizia intorno alle 10:30.

E' stato il budriese a indicare agli agenti come la giacca e il borsone che i due avevano indosso fosse di sua proprietà, rubato dalla sua auto la notte tra il 20 e i 21 ottobre scorsi. Dopo una breve ricerca in zona tutti e tre sono stati raggiunti dalle volanti. Siccome non avevano documenti da mostrare, i tre sono stati tutti caricati di peso e portati in questura. I poliziotti hanno faticato non poco per contenere i ragazzi, che una volta in auto hanno cominciato a dimenarsi. Identificati poi in un cittadino libico di 24 anni e in un algerino di 22, entrambi sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Per il primo dei due denunciati si sono direttamente aperte le porte del carcere per un altro fatto: sul 24enne pendeva un mandato di cattura da Rovigo, con una pena da scontare di 11 mesi e 28 giorni.