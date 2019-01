Via Corticella: malore sul bus, adolescente in ospedale

Un ragazzo di 14 anni di è sentito male sul bus 27, mentre percorreva via di Corticella. E' successo ieri sera alle 19 circa: sono stati i passeggeri stessi ad allertare l'autista, che ha accostato e poi chiamato il 113.

Il ragazzo è stato portato dal 118 poi in ospedale, sono in corso di accertamento i motivi del malore. Sulla base di primi riscontri le cause non sarebbero da attribuire all'assunzione di stupefacenti.