Incidente sul lavoro in via di Corticella: operaio ferito mentre getta il cemento

Un uomo di 46 anni si è infortunato sul posto di lavoro. E' successo ieri pomeriggio in via di Corticella, quando durante una lavorazione in un cantiere edile, l'operaio è stato colpito mentre manovrava una gettata di cemento con la betoniera. Traumi a un braccio e a una gamba per il 46enne, portato in ospedale dopo l'intervento dei soccorsi.

Le condizioni dell'infortunato non sarebbero comunque gravi. Sul posto per capire l'esatta dinamica dell'accaduto i Carabinieri e i tecnici del lavoro Ausl. Nel 2018 si sono contati almeno 44 episodi di incidenti sul posto di lavoro in tutta la Regione. Ultimo caso, un portapizze in servizio di sera, investito e morto dopo lo scontro con una volante della Polizia in via del Lavoro.