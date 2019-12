Casa dello spaccio in Corticella, trovato con oltre tre etti di droghe pesanti

Un uomo di 47anni M. C., è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto. In casa del soggetto domiciliato in via di Corticella, perquisita dopo che alcune segnalazioni la indicavano come possibile punto di spaccio, i militari hanno trovato in tutto oltre 360 grammi di sostanze pesanti, eroina e cocaina.

Una parte di queste era stata già suddivisa in confezioni per lo smercio. Nell'abitazione dell'uomo, cittadino tunisino con diversi precedenti, i carabinieri hanno rinvenuto anche due blocchi di droga ancora da preparare, rispettivamente 80 grammi di eroina e 70 circa di cocaina.

Qualche giorno fa, in via del Timavo, era toccato a un soggetto 50enne incensurato a finire nei guai per essere stato trovato con oltre 5 kg tra hashish e marijuana nella propria abitazione.