Corticella: 'prendono casa' nella villetta disabitata, tre nei guai

E' entrato in una villetta di sua proprietà e ha trovato tre uomini accampati. Un 24enne tunisino e due 29enni marocchini sono stati denunciati per invasione e danneggiamenti dalla Polizia.

Il padrone di casa, bolognese di 53 anni, ha chiamato il 113 dopo essere entrato in un'abitazione di sua proprietà in via di Corticella e avervi trovato tre uomini che se la sono subito data a gambe. La porta d'ingresso era stata forzata, ma grazie alle descrizioni, sono stati rintracciati poco lontano e, alla vista della volante, uno dei due marocchini si è liberato di un involucro: conteneva quasi 14 grammi di hashish, così è stato anche denunciato per spaccio.