Via di Corticella: 25enne trovato morto in casa, ipotesi malore

Polizia in via di Corticella nella tarda mattinata di oggi. Alcune volanti ed esperti della Scientifica sono entrati in una palazzina per chiarire le cause della morte di un giovane di 25 anni, trovato esanime dentro un'abitazione. Accertamenti sono ancora in corso, ma da un primo esame sono escluse cause violente, né dall'uso di sostanze. Si opta invece per le cause naturali, riconducibili a un malore.