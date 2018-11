Entra e ordina da mangiare, poi non paga e picchia il negoziante

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento e percosse. Il soggetto, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto, avrebbe dapprima ordinato da mangiare in una pizzeria/kebab da asporto, per poi rifiutarsi di pagare al momento del conto. Il 35enne, cittadino tunisino, ha anche alzato la sedia a mo' di minaccia nei confronti del ristoratore, per poi andarsene dal locale.

Quando però lo stesso uomo è ritornato nei pressi della pizzeria il dipendente, un connazionale di un anno più giovane, ha chiamato la Polizia: proprio mentre è partita la chiamata il cellulare è stato strapato di mano e buttato in terra. A quel punto è nata una colluttazione, dove il ristoratore è stato raggiunto da diversi pugni al volto.

Il 35enne è stato poi rintracciato nella vicina via Zampieri: identificato e perquisito, l'uomo -in evidente stato di alterazione alcoolica- è stato infine denunciato per danneggiamento e percosse.