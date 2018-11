Rapinatore con bastone al mini-market: si arrende davanti al taser

Con un bastone di legno di un metro è entrato in un mini-market di via di Corticella, ma alcuni passanti hanno immediatamente allertato i Carabinieri.

Alle 16 di domenica pomeriggio un negoziante bengalese di 25 anni si è trovato davanti un uomo armato di bastone che gli ha intimato di consegnargli il denaro in cassa iniziando a menare colpi e a danneggiare il locale. Fortunatamente alcuni testimoni hanno composto il numero del 112 e i militari del nucleo radiomobile sono giunti sul posto, dove hanno trovato i due uomini che stavano discutendo animatamente.

L'aggressore, identificato in un cittadino bengalese di 20 anni, senza fissa dimora, era particolarmente esagitato e non accennava a calmarsi, fino a quando i Carabinieri hanno fatto partire per due volte il cosiddetto "warning arc" del taser in dotazione all'Arma, in pratica scariche di avvertimento. Dapprima il 20enne ha assunto un atteggiamento spavaldo - "Non ho paura di voi, colpitemi" - poi è sceso a più miti consigli ed è stato ammanettato. E' rinchiuso alla Dozza in attesa di convalida dell'arresto: dovrà rispondere di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.