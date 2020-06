Casa dello spaccio a Corticella: pusher arrestato in flagranza

Nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, la Squadra Mobile ha arrestato un cittadino tunisino, T. M., di 31 anni. L'uomo aveva "avviato" una attività di spaccio di cocaina in via Corticella, vicino alla sua abitazione.

Gli agenti in servizio, che si erano apostati nelle zone di consegna dello stupefacente, hanno notato movimenti sospetti e un soggetto, probabilmente un acquirente, che alla vista dei poliziotti della IV sezione – contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, si era dato alla fuga.

Una volta all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno scoperto una vera e propria casa dello spaccio, trovando all’interno

il pusher, conosciuto per i suoi precedenti specifici per lo stesso reato: è stato sorpreso proprio mentre stava suddividendo la cocaina in dosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di cocaina, la maggior parte già suddivisa in piccole dosi pronte per essere vendute, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e 580 euro in contanti. L’uomo è stato così arrestato e il processo per direttissima è prevista per oggi. L’arresto consegue alla attività di monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini e del contrasto al mondo dello spaccio da parte della Squadra Mobile di Bologna nell’area metropolitana della città.