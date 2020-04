Corticella, spaccia cocaina in strada: in casa 6mila euro, arrestato

Sabato 4 aprile, nel corso di un servizio congiunto della Squadra Mobile e del Commissariato Bolognina – Pontevecchio, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti un cittadino marocchino di 27 anni.

Come fa sapere la questura di Bologna, l'uomo aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio di cocaina, in via Renato Tega – angolo via Corticella.

Gli Agenti in servizio, si sono appostati e sono riusciti a monitorare la vendita di stupefacente a due italiani: uno aveva acquistato tre palline di cocaina in cambio di 120 euro, l’altro una pallina per la cifra di 40 euro.

Lo spacciatore è stato bloccato e trovato in possesso di ulteriori tre dosi di cocaina e del denaro, provento dello spaccio. Gli Agenti della IV Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Squadra Mobile e del Settore Anticrimine del Commissariato Bolognina hanno così

perquisito la stanza in cui l’uomo viveva in via Tega, rinvenendo e sequestrando circa 6.000 euro in contanti, anche questi ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Lo spacciatore è stato così condotto in Questura e verrà giudicato con rito direttissimo oggi 6 aprile.

Sia allo spacciatore che ai due acquirenti di stupefacente sono state poi elevate le sanzioni amministrative per aver violato le prescrizioni stabilite nei recenti provvedimenti normativi in tema di contrasto alla Pandemia Covid–19, trovandosi senza giustificato motivo fuori delle loro abitazioni.