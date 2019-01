Corticella: in casa hashish e coca, tre arresti della Squadra Mobile

La Squadra Mobile ieri ha fatto scattare le manette per tre uomini per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono il risultato di un controllo in strada a carico di un cittadino marocchino di 39 anni effettuato in via Corticella.

In tasca aveva un centinaio di euro e gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo, in via del Sole, dove sono stati rinvenuti 28 grammi di hascisc, 16 grammi di cocaina e 261 grammi di sostanza da taglio. Insieme al 39enne, sono stati arrestati due coinquilini suoi connazionali, un 27enne e un 32enne. Il processo per direttissima è stato fissato per oggi.