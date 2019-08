Furto in Corticella: ladri nella carrozzeria di via Cristoforo Colombo

Furto consumato nella notte a Corticella, dove in periferia è stata presa di mira la carrozzeria Tagliavini e Bertocchi, in via Cristoforo Colombo. A segnalare che qualcosa non andava è stato il gestore che la mattina è andato ad aprire l'officina: la porta era stata forzata e i locali dell'ufficio erano a soqquadro. Giunta sul posto una volante della polizia, gli agenti hanno perlustrato gli interni e i dintorni del capannoncino che la ospita. Alla fine il bilancio del furto è stato di 500 euro di fondo cassa mancanti e di 3mila euro di attrezzature meccaniche sparite. Sul posto sono presenti delle telecamere, che insieme ai rilievi della polizia scientifica potranno essere utili per risalire all'identità dei ladri.