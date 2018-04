Market a Corticella: sequestrati 330 kg di alimenti, multa salata al titolare

Continua l'azione di controllo degli esercizi commerciali da parte della Polizia Municipale che ha sequestrato più di 330 kg di prodotti alimentari in via Croce Coperta, zona Corticella. A finire nei guai il titolare, un 45enne di origine cinese che dovrà 'onorare' un verbale di circa 5.300 euro.

Gli agenti sono entrati nel market nell’ambito di un controllo nella zona, dopo aver notato che la vetrina era in un generale stato di disordine. All'ingresso vi era un sacchetto di plastica trasparente contenente verdure essicate, in vendita, al cui interno spiccava un mozzicone di sigaretta.

SEQUESTRI

Numerose confezioni di prodotti alimentari erano su scaffali non refrigerati diversamente da quanto indicato sull'etichetta. Per questi due reati è scattata la contestazione penale con conseguente sequestro dei prodotti. Inoltre, le etichettature di numerosi prodotti alimentari non avevano le indicazioni obbligatorie in lingua italiana, e tra questi c'erano anche prodotti preconfezionati, alcuni dei quali molto attraenti per i bambini; in altri casi mancava l'esposizione dei prezzi e la denominazione di vendita e origine per alcuni prodotti freschi.