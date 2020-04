Coronavirus, la via crucis di Zuppi al Sant'Orsola: "Le stazioni sono scritte da sanitari e pazienti"

La fatica degli operatori sanitari. L'angoscia degli anziani isolati. La malinconia dei più giovani, lontani dalla scuola e dagli amici. E la paura dei malati di essere un peso o, peggio, di morire da soli. È una via Crucis autentica quella che l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, ha mandato in onda questo pomeriggio attraverso lo streaming in Rete e la diretta sulle emittenti locali. La celebrazione del venerdì santo è stata fatta, senza fedeli, dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna.

"Un luogo dove normalmente c'è tanta sofferenza - sottolinea Zuppi - e dove in queste settimane ce n'è tanta di più". Anche al Sant'Orsola, ricorda il cardinale, "sono tante le croci che hanno segnato la fine delle persone, nella solitudine. Ma accanto a ognuno di loro c'era il Signore e c'era tanta attenzione da parte di coloro che si sono presi cura di loro".

Zuppi ci tiene anche per questo a ringraziare ancora una volta "quanti hanno dato tutto loro stessi, con tanta professionalità e tanto cuore", nell'affrontare l'emergenza coronavirus in prima linea negli ospedali. Le stazioni della Via Crucis, ci tiene quindi a ricordare l'arcivescovo, sono state scritte proprio "da pazienti, medici e infermieri che in queste settimane hanno vissuto questa via dolorosa dell'epidemia. E con loro, nel corso della celebrazione, riviviamo il dolore e la sofferenza che in queste settimane ci hanno coinvolto e che hanno prodotto tante lacrime".

Il racconto della Passione di Gesù viene intervallato dalle immagini dei reparti covid, degli operatori sanitari al lavoro e dei pazienti in cura. In tutte le testimonianze ricorre la fatica e la paura del momento: per gli operatori sanitari, nello svolgere il proprio lavoro; nelle famiglie, per il distacco dai propri cari; tra i pazienti e gli anziani da soli, per il timore di non farcela.

"Questa Quaresima ci ha preparato a seguire la croce - chiosa Zuppi - come non mai ci ha fatto capire e vedere i frutti del male, che tante volte invece facciamo fatica a riconoscere. Ci alleiamo col male, pensando che non sia nulla di grave. O pensiamo solo a noi stessi". E aggiunge: "Tutto sembra finito quando il male spegne la vita, quando non c'è più speranza. Ma il Signore è venuto per questo, perché la vita e la speranza non finiscano". (Dire)

