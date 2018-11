"Vi ammazzo tutti!": 57enne denunciato per maltrattamenti in famiglia

Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo l'ennesima violenta lite avvenuta ieri sera poco prima delle 20 in via Curiel, dove è intervenuta la Polizia a seguito della richiesta di aiuto della moglie. In casa oltre alla donna, nata in Moldavia nell'80, anche la figlia diciassettenne di lei, il padre e la figlioletta di due anni.

Da oltre un mese i vicini sentivano rumori e urla che testimoniavano i problemi fra i due coniugi, sposati da nove anni. Lui, 57enne ferrarese, era diventato testimone di Geova e cercava di convertire la moglie: motivo probabilmente dei dissidi fra loro, anche se pare che a mettersi fra i due fosse principalmente la dipendenza dell'uomo dall'alcol. Ieri mattina la donna aveva già presentato una querela negli uffici della Questura, ma ieri sera si è aggiunto un altro episodio.

La goccia che ha fatto traboccare il caso è stata una violenta sfuriata di lui che, tornato a casa l'altro giorno intorno alle 16, e già alticcio, insisteva per portare la figlia a fare una passeggiata. Al diniego della moglie, l'uomo ha cominciato a dare in escandescenze, fino a rompere alcuni mobili di casa. Anche i vicini, sentendo tutto, si sono affacciati per vedere cosa stesse succedendo. Il 57enne è poi uscito di casa, ma al suo rientro ha trovato la Polizia. Non potendone più, la donna in mattinata di ieri si era presentata per sporgere denuncia. NEl pomeriggio di ieri un altro episodio, più tenue, ma che non ha risparmiato al 45enne le denuncia.

Non era la prima volta che lui si comportava così, e anzi in agosto, sempre in stato di ebbrezza, era stato protagonista anche di un gesto peggiore, arrivando a minacciare i suoi famigliari con frasie del tipo "Io vi ammazzo tutti" e arrivando anche schiaffeggiare il suocero senza apparente motivo.