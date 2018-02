Via Curti: rovistano dentro auto, colti sul fatto dagli agenti

La volante li ha raggiunti sulla base di alcune segnalazioni, infine li ha bloccati. E' finita con una denuncia per ricettazione in concorso l'incursione di due persone dentro una auto posteggiata ieri sera in via Curti, zona Santa RIta.

Alcuni residenti avevano infatti chiamato il 113 sostenendo di avere notato movimenti strani di due uomini incappucciati attorno a un'auto. Accorsi sul posto, gli agenti hanno sorpreso i due dentro all'abitacolo del mezzo, intenti a rovistarne gli interni.

Fermati e identificati, i due sono risultati essere un 23enne e un 35enne, con precedenti specifici in materia. Entrambi i soggetti, cittadini albanesi, sono stati quindi denunciati a piede libero per ricettazione in concorso. Quanto al veicolo, è risultato essere anch'esso oggetto di furto.