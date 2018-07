Ubriaca molesta in via D'Azeglio: bicchieri e tavoli del bar a terra

Gli agenti in servizio in centro per il cinema in Piazza Maggiore ieri sera sono dovuti intervenire in via D'Azeglio per riportare l'ordine dopo il "passaggio" molesto di una donna che aveva bevuto decisamente troppo: se la stava prendendo con un bar gettando per terra bicchieri di vetro e tavolini, urlando per altro contro il personale del locale.

Gli agenti l'hanno portata negli uffici della Questura, dove la donna (nata in Congo nel 1986) nonostante proseguisse con le maniere agitata, è stata identificata e denunciata per ubriachezza molesta.