Lite in strada tra giovani: 18enne ferito alla testa

Un 19enne è stato denunciato per lesioni personali dalla polizia. E' successo ieri sera in via D'Azeglio, quando alla centrale è arrivata una chiamata per una lite tra ragazzi. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato un 18enne, cittadino italiano bolognese ferito alla testa.

Il ragazzo ha riferito che senza apparente motivo mentre era in compagnia di altri due ragazzi, due giovani i sono avvicinati a loro e con un pretesto avrebbero attaccato una discussione, per poi colpire il 18enne e fuggire.

Utilizzando le descrizioni fornite, gli agenti hanno poi rintracciato uno degli aggressori, identificandolo nel 19enne, anche lui bolognese.