Via D'Azeglio, vendita ex ospedale dei 'Bastardini': oggi la firma ufficiale

L'ex Ospedale degli Innocenti (o dei Bastardini) è diventata ufficiale: il dirigente della Città metropolitana Fabrizio Boccola, il sindaco Virginio Merola e il direttore generale Giacomo Capuzzimati, oggi a Roma hanno apposta la firma per la cessione a Invimit Sgr per 10,4 milioni di euro.

"Con queste risorse - è il commento del sindaco metropolitano Merola - potremo realizzare manutenzioni straordinarie di strade e scuole del territorio che attendevamo da anni".

L'immobile di via d'Azeglio 41 era in vendita dal 2010. La società Invimit Sgr S.p.A., costituita dal Ministero dell'Economia e Finanze, ha la mission di valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico e garantire la fruizione degli ex Bastardini con nuove funzioni urbane.

Il ricavato verrà utilizzato per "Importanti risorse per strade e scuole del territorio", ha dichiarato il sindaco Merola.

1) I 10.400.000 euro verranno così ripartiti:

- 4.450.000 interventi sulle strade,

- 4.010.000: interventi sull’edilizia scolastica ed istituzionale,

- 300.000: attrezzature e beni mobili per scuole e sedi istituzionali,

- 600.000: acquisto hardware e software,

- 1.040.000: restituzione quote capitali mutui (come prescritto dalla norma).

2) Nel dettaglio questi gli interventi su strade e scuole:

I 4.450.000 euro dedicati alle strade saranno così ripartiti:

- 3.215.000 per interventi straordinari di pavimentazione su tutto il territorio:

800 mila: Area A Pianura Est

750 mila: Area B Montagna Est

765 mila: Area C Montagna Ovest

900 mila: Area D Pianura Ovest

- 950.000: per il completamento di cantieri in corso

- 285.000: spese varie per funzionamento