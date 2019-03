Spaccata all'enoteca in centro, ladri via con il vino

Hanno agito questa notte e si sono portati via più prodotti -principalmente vino- che denaro. Spaccata alla drogheria dell'enoteca Favalli, in via dal Luzzo, dove al mattino gli addetti recatisi sul posto per aprire il negozio, hanno trovato la serranda tagliata di netto e il locale messo a soqquadro. Chiamato il 113, il bilancio è di 200 euro di denaro contante, asportato dal fondo cassa, oltre a circa 4mila euro di articoli trafugati, tra cui anche bottiglie di vino. La Polizia sta indagando sul fatto, nei presi del negozio sono presenti telecamere.