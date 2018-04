Via Dante, lancia sassi su un'auto parcheggiata: preso grazie a un passante

Denuncia per furto aggravato alle 8.15 del mattino di oggi, quando un passante ha notato un uomo fare una cosa alquanto allarmante: da via Dante ha visto chiaramente il lancio di un sasso verso il finestrino di una Range Rover parcheggiata in strada. Dopo aver descritto il responsabile alla Polizia, gli agenti lo hanno riconosciuto e fermato.

Sulla felpa di questo giovane, nato in Moldavia nel '97, c'erano ancora i frammenti del vetro scuro, compatibili con quelli del vetro infranto della Range Rover Sport HSE oltre che delle piccole ferite alla mano. Il proprietario dell'auto ha detto che mancava dall'abitacolo una valigetta ventiquattr'ore che però non è stata trovata.