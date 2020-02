Barca: a fuoco camion per la raccolta dei rifiuti Hera

Un camion per la raccolta dei rifiuti dell'Hera è andato a fuoco nel primo pomeriggio, nel quartiere Barca. La chiamata alla sala operativa del 115 è arrivata alle ore 14:20: il mezzo pesante si è incendiato, per cause ancora da stabilire, in via Alceste de Ambris, durante il giro di raccolta dei rifiuti.

Le fiamme si sono sprigionate dal compattatore, il vano che contiene i meccanismi per sollevare i cassonetti, vuotarli e compattare il contenuto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Zola Predosa e una squadra dalla centrale che hanno spento il focolaio. Sul posto era presente la Polizia locale per gestire il traffico e la viabilità.