Il finto postino colpisce ancora: da casa spariscono i gioielli

Furto in casa a segno in via De Ambris. A essere stata colpita da un ladro una signora di 86 anni, che quando si è accorta dell'accaduto ha chiamato la polizia. In base a quanto ricostruito dagli agenti, giunti sul posto, sembra che la signora sia stata vittima del trucco del 'finto postino o del 'finto corriere'.

Con la scusa di una raccomandata o un pacco da firmare è stato suonato il citofono. La signora a quel punto è scesa, chiudendo la porta a senza mandate. Una volta giunta davanti all'ingresso del palazzo però del postino non vi era traccia, e quindi è risalita. E' stato dopo qualche tempo che la anziana donna si è accorta che qualcosa non andava in casa, e guardando tra le cose preziose si è poi accorta che dalla sua abitazione mancavano all'appello alcuni anelli con diamanti e collane in oro.