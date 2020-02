Via de Carolis: esalazioni sulle scale, palazzina evacuata e dieci intossicati

Sei residenti e quattro vigili del fuoco sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale dopo che delle esalazioni sprigionatesi sulle scale di un condominio alla Barca hanno portato all'evacuazione dello stabile.

Vigili del fuoco in tarda mattinata in via De Carolis, per una sospetta fuga di gas che poi si è rivelata essere una strana reazione chimica, dovuta -riportano i vigili del fuoco- all'uso massiccio di un deodorante per ambienti o a una combinazione di prodotti per la pulizia.

Sul posto è arrivato anche il nucleo Nbcr dei pompieri, con le maschere antigas. La palazzina, un condominio di tre piani, è stata lentamente evacuata. Sono in corso le operazioni di aerazione degli interni dei locali.

Notizia in aggiornamento