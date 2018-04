Saragozza: si porta la 'ruota di scorta' e ruba la bici, arrestato

E' arrivato addirittura con una ruota di ricambio il ladro arrestato mercoledì sera in via Pietro de Coubertin, zona Saragozza. Un Carabiniere e un Poliziotto fuori servizio hanno notato un cittadino uscire di corsa da un bar e inveire contro un uomo in sella a una bicicletta, che è stato prontamente fermato. Si tratta di ucraino di 24 anni che aveva sostituito la ruota anteriore, legata con la catena, con una "di scorta" che si era portato appresso.

La vittima del furto ha raccontato che, dopo aver assicurato la bicicletta alla rastrelliera, si era assentata due minuti, per prendere un caffè al bar. Il giovane ladro, gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile giunti sul posto. In sede di giudizio direttissimo, è stato condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, una multa di sessanta euro e il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.