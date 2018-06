Borgo Panigale: daino investito, salvato dagli agenti di Polizia

Era stato investito e giaceva in strada ferito, ma fortunatamente da lì passava una volante della Polizia. E' accaduto questa mattina alle 4.30, quando gli agenti di pattuglia hanno notato un daino in viale Alcide De Gasperi, a Borgo Panigale.

L'animale è stato subito soccorso, nel frattempo però l'automobilista 44enne che lo aveva investito aveva già chiamato il 113 ed era tornato sul posto. L'animale aveva attraversato all'improvviso e lui non era riuscito ad evitarlo anche perché il viale non è segnalato come zona di attraversamento animali.

Le ferite non sono gravi e il daino è stato affidato al Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone, si Sasso Marconi.