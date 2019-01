Saltano sulle auto e rubano targa, nei guai tre giovani

Tre giovani cittadini spagnoli, due ragazze e un ragazzo, tutti di 21 anni, sono stati denunciati dalla Polizia per furto e danneggiamento aggravato in concorso. E' successo questa notte, intorno alle 4, quando i ragazzi sono stati visti da un passante salire e letteralmente saltare su alcune auto in sosta, con tanto di schiamazzi notturni.

All'arrivo della volante i ragazzi erano ancora sul posto: addosso a uno di loro è stata recuperata la targa di uno dei veicoli. In un altro veicoli evidenti i segni del gesto, con un tergicristallo divelto.