Aggredita alle spalle e derubata della catenina, un'altra anziana nel mirino

Un'altra anziana aggredita, in zona Barca, a poche centinaia di metri dal condominio dove una signora di 83 anni lunedì è stata percossa e rapinata della borsa.

Questa volta vittima è stata una 80enne, uscita domenica sera intorno alle 18:30 per una passeggiata serale al Giardino Agostini/Gallon, vicino alle vie de Pisis e Bertocchi. In base al racconto fornito poi allo zio e al nipote, una volta rientrata a casa e sotto choc, le modalità sembrerebbero simili ad altre aggressioni per furti con strappo o rapine avvenute in zona.

La signora sarebbe stata colta alle spalle, il tempo strettamente necessario a tirare con forza l'amuleto, per poi scappare. Per fortuna la catenina, di valore più affettivo che monetario, ha ceduto subito e l'anziana signora, a parte qualche graffio, non è dovuta ricorrere alle cure del 118. Denuncia verrà presentata in questi giorni presso il locale commisariato di Polizia. Anche in questo caso però non ci sarebbe una descrizione utile a identificare l'aggressore.

"Io giro in zona, e ogni tanto le forze dell'ordine mi fermano anche in strada" osserva il nipote dell'anziana: "i controlli ci sono, però forse aree come i giardini in questo periodo diventano semideserte, e può essere che queste persone siano propense a prendere di mira gli anziani soli che passeggiano".