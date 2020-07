Cade dalla Mtb sul sentiero: recuperato dal Soccorso alpino

un uomo di 60 anni è stato recuperato oggi dal soccorso alpino , lungo il percorso della via degli Dei, all'altezza di Casalecchio. L'uomo faceva parte di un gruppetto di ciclisti, tutti della provincia di Pistoia, partiti da Bologna con destinazione Firenze.

Arrivati nel tratto di sentiero che costeggia il fiume Reno tra Casalecchio e Pontecchio Marconi, in località Rio Conco, a causa del fondo stradale molto fangoso e bagnato, uno di loro è caduto rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma al ginocchio che non le ha più consentito di proseguire.

Si tratta di un uomo di 60 anni anch'esso residente in provincia di Pistoia. I suoi compagni di viaggio hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto l'ambulanza, il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo che attiva la squadra della valle del Reno.

I soccorritori, arrivati in via Rio Conco, sono stati costretti a fermarsi con i mezzi e proseguire a piedi in quanto il sentiero non consentiva più il transito a mezzi ruotati, anche se fuoristrada.

Dopo una lunga e faticosa marcia di avvicinamento, gli operatori del Cnsas hanno raggiunto l'infortunato, che ha preferito, anche se zoppicante, proseguire a piedi. L'uomo è stato poi accompagnato fino all'ambulanza che lo ha trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna in codice di bassa gravità.