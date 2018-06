Via dei Mille: lancia un bancale contro un bar, ma passa la Polizia

Ha lanciato un bancale e lo ha lanciato contro la vetrina di una bar di via dei Mille. E' accaduto poco dopo mezzanotte, quando un equipaggio del reparto mobile ha notato la scena e ha dato l'allarme al 113.

Gli agenti hanno così inseguito il 'lanciatore' e lo hanno bloccato: l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, ma era sprovvisto di documenti così ha dichiarato di essere nato nello Sri Lanka nel 1997. Una volta portato in questura per gli accertamenti ha detto di essere nato in Corea del Nord. E' stato denunciato per tentato furto aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità.