Incendio in via dei Mille: bus va a fuoco in pieno centro

Un autobus Tper della linea 93 (Bologna - Baricella) ha preso fuoco ieri mattina alle 7.30. Mentre stava transitando in via dei Mille, il fumo ha iniziato a uscire dal vano motore. L'autista ha fatto così scendere tutti i passeggeri e nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una pattuglia di Carabinieri, in servizio nella zona, e la Polizia Municipale per gestire il traffico che è rimasto bloccato per circa mezz'ora.

Il 27 agosto scorso un episodio simile si era verificato all'Autostazione. Nonostante l’allarme fosse stato lanciato in pochi istanti, le fiamme avevano letteralmente avvolto il mezzo, distruggendolo.