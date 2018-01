Incendio in via del Guasto: a fuoco il rifugio antiaereo Vigili del fuoco in azione

Momenti di apprensione ieri sera intorno alle 21 per un principio di incendio in via del Guasto. I rifiuti e le cartacce accumulati da tempo sul ciglio di una piccola porta hanno preso fuoco e aggredito l'ingresso di un vecchio rifugio antiaereo.

Di lieve entità i danni, anche perché i Vigili del fuoco sono arrivati e con l'aiuto degli estintori hanno rapidamente domato le fiamme. Una volta sede di un laboratorio per la riparazione di biciclette, l'angolo tra via del guasto e via delle Belle Arti ora è in disuso: anche la scaletta posteriore che porta ai giardini è stata recintata, per evitare intrusioni di spacciatori e tossicodipendenti.